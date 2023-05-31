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Минфин предлагает duty free на алкоголь в аэропортах, чтобы поддержать рынок 

Минфин предлагает duty free на алкоголь в аэропортах, чтобы поддержать рынок 

Минфин подготовил законопроект о duty free на алкоголь в аэропортах для летающих по России.Министерство финансов России подготовило проект закона, допускающий продажу алкоголя в аэропортах для пассажиров, летающих по России, в магазинах duty free.

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