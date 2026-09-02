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Газета «Культура»

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В Кировской области открылась вторая школа креативных индустрий

В Кировской области открылась вторая школа креативных индустрий

В городе Белая Холуница Кировской области открылась школа креативных индустрий. Это уже второе подобное пространство в регионе: первая ШКИ была создана годом ранее на базе Вятского колледжа культуры.

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