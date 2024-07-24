Песков захотел вернуть доступ к Instagram* в России

Россия должна как можно скорее вернуть доступ к Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), чтобы использовать все платформы для донесения своей позиции по международным вопросам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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