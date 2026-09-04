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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семшов о возвращении Захаряна в РПЛ: «Это единственный хороший способ реанимировать карьеру, а потом вновь попробовать себя в Испании»

Игорь Семшов высказался о возможном возвращении хавбека «Сосьедада» Арсена Захаряна в «Динамо». «На данный момент, если он и переедет в Россию, то в аренду.

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