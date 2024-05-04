Tesla vs Tesla. Компания Илона Маска подала в суд на индийскую фирму

Американский производитель электромобилей Tesla подал иск в суд Нью-Дели против индийской компании по производству аккумуляторов за использование ею товарного знака Tesla Power для продвижения своей продукции, пишет Reuters.
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