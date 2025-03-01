Риск столкновения с астероидом 2024 YR4: перспектива роста угрозы к 2028 году Ирина ВальковаВ последние месяцы мировое научное сообщество вновь обратило внимание на астероид 2024 YR4, который может представлять угрозу для Земли.
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