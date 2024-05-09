infoBRICS: Макрон испугался вызова посла Франции в МИД России

Российский МИД вызвал посла Франции после «воинственных заявлений» западных политиков. По данным обозревателя портала infoBRICS Драголюба Боснича, эта реакция могла вселить страх в президента Франции Эммануэля Макрона.
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