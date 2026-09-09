Hyped Mecca Joint Defense Pact Is MIA After Houthis Targeted Four Saudi Cities Saudi Arabia got pummeled by cross-border Houthi ballistic missiles and drones on Tuesday, where a reported four Saudi cities were targeted.
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