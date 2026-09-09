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Hyped Mecca Joint Defense Pact Is MIA After Houthis Targeted Four Saudi Cities

Hyped Mecca Joint Defense Pact Is MIA After Houthis Targeted Four Saudi Cities

Hyped Mecca Joint Defense Pact Is MIA After Houthis Targeted Four Saudi Cities Saudi Arabia got pummeled by cross-border Houthi ballistic missiles and drones on Tuesday, where a reported four Saudi cities were targeted.

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