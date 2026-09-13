В региональном ФРП с этого года реализуют три новых программы льготного финансирования для предприятий

С текущего года региональный Фонд развития промышленности запустил новую программу «Пищевая промышленность», призванную поддержать предприятия отрасли на этапе расширения и модернизации.
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