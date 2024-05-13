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Американские СМИ нашли «российский ядерный объект» на территории Беларуси

Американские СМИ нашли «российский ядерный объект» на территории Беларуси

На территории Беларуси возводятся объекты для размещения российских ядерных вооружений. Газета The New York Times пишет о том, что имеются спутниковые снимки соответствующих сооружений в районе Осиповичей в 193 км к северу от границы с Украиной.

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