Американские СМИ нашли «российский ядерный объект» на территории Беларуси

На территории Беларуси возводятся объекты для размещения российских ядерных вооружений. Газета The New York Times пишет о том, что имеются спутниковые снимки соответствующих сооружений в районе Осиповичей в 193 км к северу от границы с Украиной.
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