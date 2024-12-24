Конфискованный у петербуржцев транспорт передали на нужды СВО

Должники не исполнили решения суда добровольно Автомобиль и мопед, принадлежащие двум петербуржцам, принудительно изъяли и по решению суда передали Минобороны России на нужды спецоперации, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.