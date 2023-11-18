Виллы в Италии, замки в Австрии, дети в США, двойное гражданство. Как живут депутаты Госдумы и чиновники в России

Когда зал заседаний Госдумы взрывается аплодисментами после принятия очередного закона, якобы направленного на повышения уровня жизни народа, как это было на днях после принятия закона о повышении пенсий аж на 7, 5%, невольно возникает вопрос — они действительно радуются за своих соотечественников? Или это такая изощренная форма издевательства, кинуть очередную подачку и преподнести её как […] Виллы в Италии, замки в Австрии, дети в США, двойное гражданство.