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Умер автор песни Gangsta’s Paradise рэпер Кулио

Умер автор песни Gangsta’s Paradise рэпер Кулио

Рэпер Кулио (настоящее имя — Артис Леон Айви младший), исполнивший вместе с рэпером L. V. (настоящее имя — Ларри Сандерс) песню Gangsta’s Paradise, скончался в среду в возрасте 59 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на менеджера исполнителя.

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