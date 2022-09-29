Умер автор песни Gangsta’s Paradise рэпер Кулио

Рэпер Кулио (настоящее имя — Артис Леон Айви младший), исполнивший вместе с рэпером L. V. (настоящее имя — Ларри Сандерс) песню Gangsta’s Paradise, скончался в среду в возрасте 59 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на менеджера исполнителя.