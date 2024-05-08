Показаны кадры участвующего в спецоперации российского танка – «дикобраза» с дополнительной защитой от дронов и мин Показаны кадры участвующего в спецоперации российского танка – «дикобраза» с дополнительной защитой от дронов и минВооруженные силы Российской Федерации готовят наступление на вражеские позиции с использованием танков – «дикобразов», как СМИ называют танки, усиленные специальной защитой от ударов беспилотных летательных аппаратов и от действия мин противника.