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МОСИНФОРМ

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Переменная облачность и до плюс 23 ожидаются в столичном регионе 17 сентября

Переменная облачность и до плюс 23 ожидаются в столичном регионе 17 сентября

В четверг, 17 сентября, в столичном регионе потеплеет до плюс 23 градусов. В Москве и Подмосковье облака будут чередоваться с прояснениями, дождей не ожидается.

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