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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сиэтл» победил «Ванкувер» (5:4 ОТ), отыгравшись с 1:4 в последние 5 минут 3-го периода. Шварц и Данн сделали по дублю

«Кракен» совершил камбэк в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс».  За 5 минут до конца третьего периода «Сиэтл» уступал со счетом 1:4.

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