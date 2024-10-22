У россиян могут возникнуть проблемы с картами Visa и Mastercard. В конце года у некоторых из этих карт истекут сертификаты безопасности чипов, а это - один из критериев для терминала, принимать оплату или нет, пишет РБК.
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