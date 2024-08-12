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Врач Соломатина посоветовала пить протеиновые коктейли при простуде

Врач Соломатина посоветовала пить протеиновые коктейли при простуде

Врач раскрыла необычный способ поддержать иммунитет во время простуды.Диетолог Елена Соломатина сообщила о том, что желающим как можно скорее востановиться от ОРВИ и COVID-19 следует налегать на протеиновые коктейли.

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