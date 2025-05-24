Военнопленные ВСУ запустили проект по поиску пропавших родственников украинцев

Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен, запустили проект «Украина пропадает без вести», целью которого является помощь родственникам в розыске украинских солдат и офицеров, о судьбе которых не сообщают украинские власти.
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