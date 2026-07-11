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Мощный ливень обрушился на Москву

Мощный ливень обрушился на Москву

В Москве 11 июля продолжается сильный ливень с грозой и порывистым ветром. Из-за интенсивных осадков вода поступила в вестибюль станции метро «Трубная», а городские службы работают в режиме повышенной готовности.

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