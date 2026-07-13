«После этого умер»: СМИ рассказали о последнем заявлении Грэма* о России

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Комментарии
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Альбина Скоблина
Минус еще один. Одним подонком- русофобом оголтелым и    меньше стало. Хоть одна хорошая новость ха последнюю неделю.  Гнусные свои планы озвучил .а Господь по своему управил. Слава ему.
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