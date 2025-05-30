Суд отказал в вызове Кожемяко по иску российского экс-депутата

Во Владивостоке судья на предварительном заседании по иску экс-депутата Приморья Артема Самсонова о признании юридического факта его преследования по политическим мотивам отказал в вызове в качестве свидетелей главы региона Олега Кожемяко, председателя заксобрания Антона Волошко и ряда депутатов, в том числе от фракции КПРФ.