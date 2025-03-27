Полиция задержала хакеров, причастных к 300 киберпреступлениям

УБК МВД России совместно с сотрудниками профильных подразделений из Саратовской, Тульской и Ульяновской областей пресекли деятельность группы лиц, создававших и распространявших вредоносное программное обеспечение.
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