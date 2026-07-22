НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Артист Раил Рамазанов: Резидә апа Шәрәфиева чиренең җитдилеген белмәде

Артист Раил Рамазанов: Резидә апа Шәрәфиева чиренең җитдилеген белмәде

«Без аның соңгы сулышына кадәр аналы-уллы, апалы-энеле кебек яшәдек», - ди ул.(Казан, «Татар-информ», «Шәһри Чаллы», Зөлфия Галим) Узган елның 19 июлендә татар дөньясына кайгылы хәбәр таралды: Татарстанның халык артисты Резидә Шәрәфиева вафат булды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии