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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руне о формате турнира UTS: «У нас никогда раньше не было музыки между розыгрышами, не было только одной подачи»

Например, он высказался о том, что у игроков только одна подача. Сегодня в полуфинале он сыграет с Андреем Рублевым.

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