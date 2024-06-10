Отмечаем Всемирный день мороженого

Мороженое — любимый десерт взрослых и детей, рецепт которого уходит далеко в древность. Более трех тысяч лет назад в Китае подавались десерты из смеси фруктов, снега и льда и только в 14 веке в Италии появился рецепт с использованием молока.
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