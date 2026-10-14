БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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БЕЗ ИСТОРИИ НЕТ БУДУЩЕГО – В ПОЛЬШЕ ПРОДОЛЖАЮТ УНИЧТОЖАТЬ ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ СОВЕТСКОГО СОЛДАТА ﻿

БЕЗ ИСТОРИИ НЕТ БУДУЩЕГО – В ПОЛЬШЕ ПРОДОЛЖАЮТ УНИЧТОЖАТЬ ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ СОВЕТСКОГО СОЛДАТА ﻿

Антон ПОЛЯНИЧ   В Польше и странах Прибалтики за текущие несколько лет работа по уничтожению всего, что так или иначе связано с советским прошлым, приобрела безумный масштаб.

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