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Царьград

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В Петербурге рецидивист напал на директора магазина с баллончиком

В Петербурге рецидивист напал на директора магазина с баллончиком

В Красногвардейском районе Петербурга 22-летний безработный мужчина, пытавшийся уйти из магазина с неоплаченным товаром, разбил стекло возле кассы и распылил перцовый баллончик в лицо 45-летней женщине-директору, которая получила резаные раны шеи и лица.

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