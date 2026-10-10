В Петербурге рецидивист напал на директора магазина с баллончиком

В Красногвардейском районе Петербурга 22-летний безработный мужчина, пытавшийся уйти из магазина с неоплаченным товаром, разбил стекло возле кассы и распылил перцовый баллончик в лицо 45-летней женщине-директору, которая получила резаные раны шеи и лица.
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