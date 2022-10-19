Кучеров сделал 2 передачи в игре с «Филадельфией». У него 0+5 в 4 матчах сезона

Никита Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Филадельфией». «Тампа» уступила «Флайерс» в регулярном чемпионате НХЛ (2:3), хотя вела со счетом 2:0.
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