Киты и майнеры “торпедировали” Bitcoin распродажей на $4 млрд за неделю

Трейдер и аналитик рынка криптовалют Али Мартинес сообщил в Твиттере о том, что крупные держатели (киты) и майнеры Bitcoin недавно продали огромное количество криптовалюты на сумму более четырех миллиардов долларов США.
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