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Модаббер: атаки на курорты РФ повторяют путь нацистской Германии

Иранский специалист по международным отношениям Рухолла Модаббер в разговоре с ТАСС заявил, что действия Украины против российских курортных городов на черноморском побережье представляют собой наглядную демонстрацию продолжения пути нацистской Германии.

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