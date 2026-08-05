Модаббер: атаки на курорты РФ повторяют путь нацистской Германии

Иранский специалист по международным отношениям Рухолла Модаббер в разговоре с ТАСС заявил, что действия Украины против российских курортных городов на черноморском побережье представляют собой наглядную демонстрацию продолжения пути нацистской Германии.
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