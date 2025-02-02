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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Апас районы мәчетләрендә Хиджаб көненә багышланган чаралар үткәрделәр

Апас районы мәчетләрендә Хиджаб көне белән бәйле чаралар үтә. Мөселман хатын-кызлары, мәчеткә йөрүче кыз балалар белән хиджаб турында, яулык бәйләү ысуллары турында очрашу-әңгәмәләр үткәрә, күргәзмәләр оештыра.

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