Апас районы мәчетләрендә Хиджаб көненә багышланган чаралар үткәрделәр

Апас районы мәчетләрендә Хиджаб көне белән бәйле чаралар үтә. Мөселман хатын-кызлары, мәчеткә йөрүче кыз балалар белән хиджаб турында, яулык бәйләү ысуллары турында очрашу-әңгәмәләр үткәрә, күргәзмәләр оештыра.
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