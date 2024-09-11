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Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава Брюна

Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава Брюна

Брюн, Копоров и Якушев проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.<strong>Суд наложил арест на имущество бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, экс-главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.

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