Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава Брюна

Брюн, Копоров и Якушев проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.<strong>Суд наложил арест на имущество бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, экс-главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.