Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава Брюна

Брюн, Копоров и Якушев проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере.<strong>Суд наложил арест на имущество бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, экс-главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии