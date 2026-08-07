Театр одного скандала: как соцсети сделали Садальского знаменитым во второй раз

Станиславу Садальскому 8 августа 2026 года исполняется 75 лет. Заслуженный артист России, снявшийся в десятках советских картин — и человек, которого большая часть аудитории до 40 лет знает не по ролям, а по скандальным постам.
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