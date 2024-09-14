СВР: Вашингтон нацелен организовать в Грузии массовые протесты для смены власти Власти США намерены помешать победе партии «Грузинская мечта» на предстоящих парламентских выборах в республике, сообщила Служба внешней разведки РФ.
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