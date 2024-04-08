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“Меньше слов — больше дела”: Ветеран Xbox и Blizzard Майк Ибарра похвалил Sony — выпу...

“Меньше слов — больше дела”: Ветеран Xbox и Blizzard Майк Ибарра похвалил Sony — выпу...

“Меньше слов — больше дела”: Ветеран Xbox и Blizzard Майк Ибарра похвалил Sony — выпускает хиты с передовой графикойБывший корпоративный вице-президент Xbox и экс-глава Blizzard Entertainment Майк Ибарра высказался об эксклюзивах PlayStation.

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