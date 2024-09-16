В Великобритании умерла старейшая в мире кошка Рози в возрасте 33 лет

Кошечка была взята из приюта в 90-х годах.В Великобритании умерла кошка Рози, которой было 33 года. Она считалась самой старой кошкой в мире, хотя ее хозяйка отказалась подавать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии