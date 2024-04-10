Брат Бишимбаева тоже виновен в преступлении, но родственники Салтанат готовы его простить при одном условии

Судебные разбирательства по делу об убийстве Салтанат Нукеновой находятся в полном разгаре. На скамье подсудимых находятся два человека – супруг погибшей, Куандык Бишимбаев, а также его брат Бахытжан Байжанов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии