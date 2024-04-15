Пошли ва-банк: США запретили алюминий из России, ужасно боясь русско-китайской "ответки".

Вчера 9,6K прочитали Вашингтон запретил своим американским производителям покупать у России алюминий, медь и никель.
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