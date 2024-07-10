Единая ставка 6%: действие семейной ипотеки продлили в России до 2030 года

Действие программы «Семейная ипотека» по ставке 6% продлена до 2030 года. Согласно поручению президента России Владимира Путина, она распространяется на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома.
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