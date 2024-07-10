Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 631 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лия Гарифулина Гуркина
    Отлично!!! Так держать!!!«Ноги и руки рвут...
  • Eduard
    Байден:"Извините,я оговорился,я не с его женой переспал...с другой! Смотрит в зал и думает:"Опять чтонто ляпнул"!«Простите»: Байде...
  • Eduard
    Это наша Украине,не ваша.Что вы на Украине делаете,вопрос,Очередной позор Б...

Единая ставка 6%: действие семейной ипотеки продлили в России до 2030 года

Единая ставка 6%: действие семейной ипотеки продлили в России до 2030 года

Действие программы «Семейная ипотека» по ставке 6% продлена до 2030 года. Согласно поручению президента России Владимира Путина, она распространяется на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх