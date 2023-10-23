Что говорят депутаты о возвращении молдаван в страну

Депутатов спросили, как можно вернуть молдаван из диаспоры домой. И если одни народные избранники говорили, что волшебной формулы в этом смысле не существует, то для других эмиграция молдаван – это нормально, раз мы – страна с независимым статусом.
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