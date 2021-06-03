В США хотят экстраординарных доказательств лабораторной природы COVID

Globallookpress Глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз заявил, что версия о лабораторном происхождении COVID-19, который якобы появился при разработке биологического оружия в Китае, требует экстраординарных доказательств.
Globallookpress Глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз заявил, что версия о лабораторном происхождении COVID-19, который якобы появился при разработке биологического оружия в Китае, требует экстраординарных доказательств.
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