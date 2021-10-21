На Сахалине начали проверку из-за провокационного ролика с чиновником

Tiktok Администрация Хомского района Сахалина проводит проверку после появления в соцсети TikTok провокационного ролика с участием директора контрольно-правового департамента администрации Холмского района и бывшего прокурора Александра Шаронова.
Tiktok Администрация Хомского района Сахалина проводит проверку после появления в соцсети TikTok провокационного ролика с участием директора контрольно-правового департамента администрации Холмского района и бывшего прокурора Александра Шаронова.
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