Мероприятия для предпринимателей о правовых новшествах в сфере торговли проходят в столице

Москва помогает предпринимателям адаптироваться к правовым новшествам в сфере торговли. Об этом рассказал министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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