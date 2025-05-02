Хрупкое перемирие под Дамаском и цена «помощи меньшинствам» В районах Ашрафие и Сахная под Дамаском, где на протяжении нескольких дней шли столкновения, наступило перемирие.
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Хрупкое перемирие под Дамаском и цена «помощи меньшинствам» В районах Ашрафие и Сахная под Дамаском, где на протяжении нескольких дней шли столкновения, наступило перемирие.
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