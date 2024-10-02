"Зато теперь вся еврейская кодла и правит хохлами! Как и нами с 17-го года."... здесь ошибка- не с 17го, а с 91го.

US

Uri Strukow

Маленький намек, надеюсь он Вас еще больше не запутает. У укроопых нет проблем с ГСМ- весь транспорт заправлен. Нет проблем с ГСМ для войны против нас на Донбассе. Мало того, у них так много ГСМ, что вот уже два месяца они колесят по России и убивают мирных. Но есть нюанс, в этой части мира весь ГСМ исключительно российский.