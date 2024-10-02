Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 787 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Голубева
    Встречное предложение-вернуть Клайпеду в состав РФВ Литве предложил...
  • Дарья
    .11 класса в школа...
  • Валера Морозов
    Сначала все списывали на какую- то стратегию. И долго все грызли этот пряник. Да нет никакой стратегии! Есть бездарны...Израиль и вправду...

Мы разные

Мы разные

Давайте начистоту. После миролюбивых заявлений нового президента Ирана на Генассамблее ООН, стало окончательно понятно: даже если не 50, а 100 или 150 государств объединятся и пойдут войной на Россию, никто за нас не впишется.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Алекс Кузь
Сегодня многие неглупые рвут мозг на части , ищут стержни и тоннели к свету. Откроем книгу , вторую после библии, книгу ленина о классовой борьбе. Диалектический материализм - научное достижение цивилизации. Любые туманы и мутные темы диамат сканирует и проявляет , как рентген.
Ответить
9 час.
Uri Strukow
&quot;Зато теперь вся еврейская кодла и правит хохлами!  Как и нами с 17-го года.&quot;... здесь ошибка- не с 17го, а с 91го.
Ответить
8 час.
US
Uri Strukow
Маленький намек, надеюсь он Вас еще больше не запутает. У укроопых нет проблем с ГСМ- весь транспорт заправлен. Нет проблем с ГСМ для войны против нас на Донбассе. Мало того, у них так много ГСМ, что вот уже два месяца они колесят по России и убивают мирных. Но есть нюанс, в этой части мира весь ГСМ исключительно российский.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх