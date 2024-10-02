Давайте начистоту. После миролюбивых заявлений нового президента Ирана на Генассамблее ООН, стало окончательно понятно: даже если не 50, а 100 или 150 государств объединятся и пойдут войной на Россию, никто за нас не впишется.
Мы разные
Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Сегодня многие неглупые рвут мозг на части , ищут стержни и тоннели к свету. Откроем книгу , вторую после библии, книгу ленина о классовой борьбе. Диалектический материализм - научное достижение цивилизации. Любые туманы и мутные темы диамат сканирует и проявляет , как рентген.
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9 час.
Uri Strukow
"Зато теперь вся еврейская кодла и правит хохлами! Как и нами с 17-го года."... здесь ошибка- не с 17го, а с 91го.
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8 час.
US
Uri Strukow
Маленький намек, надеюсь он Вас еще больше не запутает. У укроопых нет проблем с ГСМ- весь транспорт заправлен. Нет проблем с ГСМ для войны против нас на Донбассе. Мало того, у них так много ГСМ, что вот уже два месяца они колесят по России и убивают мирных. Но есть нюанс, в этой части мира весь ГСМ исключительно российский.
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6 час.
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