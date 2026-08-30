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Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Для интриги в чемпионате нужны два «Макларена», две «Феррари» и иногда «Ред Булл», иначе у Антонелли останется отрыв»

Бывший гонщик «Формулы-1» Роберт Дорнбос порассуждал о том, способны ли соперники бросить вызов пилоту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли .

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