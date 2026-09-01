💡В Крыму продолжаются восстановительные работы после повреждений энергосистемы Энергосистема региона работает в экстремальных условиях: из-за серьезных повреждений оборудования и снижения пропускной способности линий электропередачи подача электричества в полном объёме пока невозможна.
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