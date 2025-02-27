В Астраханской области начались обследования западных подстепных ильменей

Чтобы подготовить их к весеннему паводку. Сотрудники региональной службы природопользования и охраны окружающей среды, а также центра пространственной аналитики и развития территорий приступили к обследованию западных подстепных ильменей (ЗПИ) в Астраханской области.
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