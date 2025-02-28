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Бизнес журнал. Урал

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  • АЛЕКСАНДР Крымский
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На Среднем Урале растет число земельных участков с уточненными границами

На Среднем Урале растет число земельных участков с уточненными границами

Свердловская область вошла в число лидеров по увеличению участков с уточненными границами.Свердловская область вошла в десятку регионов-лидеров по увеличению количества земельных участков, границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

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